Milan ancora nel segno di Rabiot, decisivo per 4 match di fila: Calhanoglu eguagliato

Ancora lui, Adrien Rabiot: il centrocampista francese è risultato decisivo nella sfida vinta dai rossoneri contro l'Atalanta a San Siro, siglando la rete del momentaneo 2-0 per i suoi nel corso del primo tempo. Come evidenziato dai dati Opta, Rabiot ha preso parte a un gol per quattro match di fila per la prima volta in carriera nei top 5 campionati europei. Inoltre, l'ultimo centrocampista a esserci riuscito con la maglia del Milan in Serie A era stato Hakan Calhanoglu, nel dicembre del 2020.

Cosa ha detto Rabiot al 90' di Milan-Atalanta

Adrien Rabiot protagonista anche fuori dal campo. Il centrocampista ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 3-2 sull'Atalanta: "Abbiamo fatto molto bene il primo tempo, poi stranamente negli ultimi trenta minuti abbiamo perso il filo della partita, è un problema perché se facciamo un secondo tempo del genere non vale niente. Fortunatamente abbiamo vinto, ma non so se lo meritiamo così tanto. Sono un po' arrabbiato, non possiamo fare un secondo tempo del genere".