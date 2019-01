© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fabio Borini è sempre più vicino all'addio al Milan e al trasferimento in Cina: come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, che dà seguito all'anticipazione di TMW, nelle scorse ore lo Shenzhen ha infatti aumentato la sua offerta ai rossoneri fino a 8,5 milioni di euro. Il club di via Aldo Rossi continua a chiedere qualcosa in più, ma le parti sono sempre più vicine.