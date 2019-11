© foto di Image Sport

Nel mese di gennaio, Fabio Borini potrebbe lasciare il Milan. Al momento è solo un’opzione al vaglio del giocatore, che sperava di avere più spazio in questa prima parte di stagione. L'esterno piace in Premier League, in particolare al Crystal Palace che recentemente ha fatto ulteriori sondaggi, riscontrando anche il gradimento del giocatore. Lo riporta MilanNews.it.