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Milan, oggi summit per il futuro di Camarda e Comotto: entrambi verso il rinnovo
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Il Milan vuole blindare due dei suoi talenti più interessanti: Francesco Camarda (18 anni) e Christian Comotto (18).
Dopo l’incontro di questa mattina tra l’agente dei calciatori, Giuseppe Riso, in cui era presente anche la mamma di Comotto, nonché agente FIFA, Marianna Mecacci, e il Milan, le parti hanno fatto il punto sul futuro dei due giovani rossoneri. Con l’intento, secondo quanto raccolto da TMW, di rinnovare il contratto ad entrambi. Attualmente in scadenza nel giugno 2028.
Dunque si va verso un prolungamento: in attesa di ulteriori appuntamenti per limare i dettagli, il neo-tecnico dei rossoneri Amorim li testerà nel corso del prossimo ritiro estivo.
Fonte Luca Bargellini
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