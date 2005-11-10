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Milan-Venezia, le formazioni ufficiali: novità Modric e Bartesaghi, confermato il 19enne Cisse

Milan-Venezia, le formazioni ufficiali: novità Modric e Bartesaghi, confermato il 19enne Cisse
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Giacomo Iacobellis
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Giacomo Iacobellis
Oggi alle 19:38Serie A
Le scelte di Amorim e Stroppa per l'anticipo del secondo turno del campionato di Serie A 2026-2027, in programma a San Siro alle ore 20.45.

Prima partita tra le mura di San Siro per il Milan di Ruben Amorim, che affronta il Venezia di Stroppa nell'anticipo del secondo turno di campionato. Novità Modric e Bartesaghi tra le fila rossonere, con due soli cambi rispetto alla formazione che una settimana fa ha battuto il Torino all'esordio. Di seguito i due indici in campo alle ore 20.45.

Le formazioni ufficiali di Milan-Venezia

Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; Goncalo Ramos. Allenatore: Amorim.

Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Bella Kotchap, Franjic; Hainaut, Kike Perez, Busio, Basic, Haps; Yeboah, Akor Adams. Allenatore: Stroppa.

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