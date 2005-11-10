Monza-Cagliari, le formazioni ufficiali: c'è Nzola al fianco di Mendy, Juric con il tridente
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Niccolò Righi
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Oggi alle 17:47Serie A
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19.10.2026 17:47Serie A
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Inizia dalla U-Power Stadium di Monza il lunedì della settima giornata del campionato italiano di Serie A che chiuderà il turno. La formazione brianzola di Ivan Juric affronterà il Cagliari, che in panchina sarà guidato dal vice Murelli al posto dello squalificato Pisacane. Di seguito le formazioni ufficiali del match.
Monza-Cagliari, le formazioni ufficiali
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Ondoa, Akinsammiro, Mangas; Robinson, Mota; Varela.
Allenatore: Ivan Juric.
CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Romano, Winks, Adopo; Maldini; Mendy, Nzola.
Allenatore: Giacomo Murelli (Pisacane squalificato).
Arbitro: Calzavara
Assistenti: Perrotti – Scatagli
IV ufficiale: Pairetto
VAR: Aureliano
AVAR: Di Vuolo
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