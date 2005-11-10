Monza, i convocati di Juric per il Torino: ci sono gli acciaccati Zeballos, Touré e Ngonge
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 21:30Serie A
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22.10.2026 21:30Serie A
La lista dei giocatori a disposizione del Monza per affrontare il Torino nell'anticipo dell'ottavo turno di Serie A, in programma domani sera.
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Mister Ivan Juric ha convocato 26 calciatori per Torino-Monza, gara dell'ottava giornata di Serie A 2026-27, in programma venerdì 23 ottobre alle 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino. Di seguito la rosa a sua disposizione per il match coi granata.
I convocati del Monza per la trasferta di Torino
Portieri: Tornqvist, Thiam, Strajnar.
Difensori: Goglichidze, Lucchesi, Antov, Mangas, Birindelli, Bakoune, Carboni, Kouadio.
Centrocampisti: Foe Ondoa, Akinsanmiro, Ciurria, Colpani, Mout, Folorunsho.
Attaccanti: Varela, Cutrone, Forson, Ngonge, Zeballos, Colombo, Touré, Robinson, Mota Carvalho.
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