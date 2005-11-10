Ufficiale Monza, ecco Ivan Juric. Finalmente arriva l'annuncio del nuovo allenatore

"AC Monza comunica che dal 1 luglio 2026 Ivan Juric sarà il nuovo allenatore della Prima Squadra biancorossa". Questo il comunicato ufficiale con cui il club brianzolo - neo promosso in Serie A - ufficializza l'arrivo del tecnico che va a sostituire Bianco (trasferitosi a sua volta sulla panchina del Pisa). L'annuncio di Juric arriva dopo la risoluzione del contratto che il classe '75 ha firmato nelle ultime ore con l'Atalanta.

Con l'arrivo di Juric al Monza, sono 19 le panchine ufficiali di Serie A per la nuova stagione 2026/2027 (in attesa dell'annuncio di Massimiliano Allegri al Napoli). Di seguito la nota integrale del Monza:

"Nato a Spalato il 25 agosto 1975, da calciatore veste le maglie di Hajduk Spalato, Siviglia, Albacete, Crotone e Genoa. Dopo le esperienze da assistente tecnico e allenatore in seconda con Inter e Palermo e dopo aver guidato la Primavera del Genoa, nel 2014-15 esordisce come primo allenatore al Mantova in Serie C. Nella stagione successiva, alla sua prima panchina in Serie B, conduce il Crotone a una storica prima Promozione in Serie A.

Nell’estate 2016 torna al Genoa e debutta in Serie A come allenatore, centrando a fine stagione l’obiettivo salvezza. La sua esperienza in Liguria finisce nel 2019, quando viene scelto dall’Hellas Verona. Splendida la sua avventura in gialloblu, con un nono e un decimo posto conquistati in Serie A, mostrando un gioco brillante e divertente che fa sognare i tifosi. Nell’estate 2021 si trasferisce sulla sponda granata di Torino, dove rimane per tre stagioni confermando le sue qualità e guadagnandosi la chiamata della Roma. Dopo aver allenato i giallorossi, intraprende una nuova esperienza in Inghilterra alla guida del Southampton prima di tornare in Italia, all’Atalanta. Con i bergamaschi arricchisce ulteriormente il proprio curriculum, debuttando in Champions League dove colleziona quattro panchine. Allenatore di grande carisma ed esperienza, capace di portare alle sue squadre intensità e un gioco aggressivo e spregiudicato, Juric è pronto ora per una nuova emozionante avventura in Serie A col Monza. Benvenuto Mister!".