Monza, Juric: "Il Toro ha fatto gol di qualità. Rigore? Per me c'era, ma non recrimino"

23.05 - Il tecnico del Monza, Ivan Juric, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro il Torino, valida per l'ottava giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Ore 23.11 - Comincia la conferenza stampa di Juric

I cambi sono stati un po' tardivi? O ha aspettato per superare l'impatto del Toro?

"Non era il momento di cambiare. Non ero contento, le palle in avanti del Toro dovevano essere nostre e dovevamo essere più tosti. Loro hanno prevalso sui miei. Abbiamo avuto un po' di mancanza di energie. Rubavamo pochi palloni, ma Belghali e Vlasic hanno fatto due grandi gol"

Può capitare una gara così...

"Sono rimasto soddisfatto del primo tempo al di là dell'errore sul loro primo gol. Non è correre di più, ma chi è più forte e chi mette maggiore energia. E' la cosa determinante. Per lunghi tratti del primo tempo abbiamo anche dominato e creato, nella ripresa loro vincevano i contrasti e hanno messo qualità nei gol"

L'avevate preparata così? Com'è cambiato il Toro rispetto alla Coppa?

"Noi l'avevamo preparata così, dobbiamo vincere i contrasti. I difensori del Toro hanno vinto tanti duelli, noi molti di meno. Non siamo riusciti a gestire tante cose, se perdi i contrasti si avvicinano e la qualità viene fuori. La mia sensazione è che il Toro ha fatto meglio, senza accusare i miei giocatori. Abbiamo avuto l'occasione di Mangas per pareggiare. C'è da dire che loro sono stati meglio di noi"

Un giudizio sull'arbitro e sull'episodio di Mangas

"A me sembrava rigore. Mi dispiace, era una bella azione preparata e poteva cambiare le cose. Ma mi piace questa linea degli arbitri, anche se ci rimango male. Mi piacciono queste partite più aperte, si gioca di più ed è più intenso. Sull'episodio c'è un errore, ma non recrimino"

E' spaventato per il calendario?

"Siamo un po' tirati e contati. Speriamo di recuperare Ziolkowski"

Ha paura di perdere Varela a gennaio?

"Gennaio è lontano. Ho fiducia in lui, è un ragazzo giusto. Lavora tanto e vuole migliorare, ha un carattere positivo. Speriamo che cresca ancora"

Ore 23.20 - Termini la conferenza stampa di Juric