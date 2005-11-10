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Monza, Juric prima del Toro: "Alleno ragazzi mentalmente a posto. Varela? Non c'è solo lui..."

Giacomo Iacobellis
autore
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 20:30Serie A
23.10.2026 20:30Serie A
Fonti preferite
Il tecnico dei brianzoli ha presentato la sfida coi granata, valida per l'ottava giornata di Serie A, e fatto un bilancio sul lavoro del suo Monza.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Mister Ivan Juric, allenatore del Monza, ha presentato a Sky Sport la sfida in esterna sul campo del Torino. Di seguito le sue principali dichiarazioni.

Le parole di Juric

"Sarà una partita difficilissima, contro un Torino pieno di qualità che arriva da due vittorie consecutive. Sarà una gara tosta per i miei giovani. Alleno ragazzi perbene, che arrivano da situazioni diversi, ma che hanno tanta voglia di lavorare. Vogliamo dare continuità alla prestazione col Cagliari per continuare a crescere", ha esordito.

Poi, un commento sull'exploit di Varela: "Non c'è solo lui, tutti sono ragazzi mentalmente a posto. Tutti hanno voglia di lavorare e fare quello che chiediamo loro. Per adesso stanno andando bene, la gara di oggi sarà molto importante per vedere a che punto siamo". Infine, un bilancio su quanto fatto finora: "Abbiamo preso troppi gol per il mio standard, però stiamo migliorando anche dietro. Il nostro è un lavoro globale, vediamo dove arriviamo...".

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