Il Monza riacciuffa il Torino: chi ha segnato, se non Varela? 1-1 e raggiunto Raimondo
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 21:53Serie A
autore Giacomo Iacobellis
23.10.2026 21:53Serie A
L'attaccante dei brianzoli, autore di sette reti in questo campionato, è ora in vetta alla classifica dei marcatori di Serie A insieme ad Antonio Raimondo.
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Il Monza riacciuffa il Torino dopo appena due minuti dall'inizio della ripresa. A segnare è ancora una volta Gustavo Varela, che raggiunge Raimondo del Frosinone in vetta alla classifica dei bomber di Serie A con 7 reti (9 in stagione, se contiamo anche le due realizzazioni di Coppa Italia).
Disimpegno errato di Comuzzo verso la propria porta: Varela legge bene la traiettoria, intercetta la sfera e con un tocco sotto batte Perri in uscita.
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