Monza, Varela boom: a gennaio saluta? Juric: "Mese lontano, io ho fiducia in lui: speriamo..."

"Non ero contento, le palle in avanti del Toro dovevano essere nostre e dovevamo essere più tosti. Loro hanno prevalso sui miei. Abbiamo avuto un po' di mancanza di energie. Rubavamo pochi palloni, ma Belghali e Vlasic hanno fatto due grandi gol". Questo il sunto della sconfitta rimediata sul campo del Torino dall'allenatore del Monza, Ivan Juric, ex di serata ieri per aver lavorato sulla panchina dei granata in passato: finisce 3-2 il match in favore dei padroni di casa, deciso da Nikola Vlasic, il che lascia a mani vuote i biancorossi.

In seguito si è soffermato sullaconduzione arbitrale di Matteo Marchetti in merito all'episodio di Mangas: "A me sembrava rigore", ha detto Juric. "Mi dispiace, era una bella azione preparata e poteva cambiare le cose. Ma mi piace questa linea degli arbitri, anche se ci rimango male. Mi piacciono queste partite più aperte, si gioca di più ed è più intenso. Sull'episodio c'è un errore, ma non recrimino", ha commentato al termine della gara in conferenza stampa.

In un passaggio successivo, poi, Juric ha parlato di come si svilupperà il temibile calendario (Napoli, Bologna e Atalanta) prossimamente: "Siamo un po' tirati e contati. Speriamo di recuperare Ziolkowski", ha ammesso il tecnico del Monza, al momento 14° in classifica in campionato e solamente a +3 dalla zona retrocessione. Gustavo Varela, invece, non smette di segnare con la maglia dei brianzoli - ieri sera il terzo gol di fila in due partite - e c'è chi teme una partenza a gennaio del miglior goleador della squadra, ma Juric ha risposto: "Gennaio è lontano. Ho fiducia in lui, è un ragazzo giusto. Lavora tanto e vuole migliorare, ha un carattere positivo. Speriamo che cresca ancora".