Mourinho si sfoga sulla squalifica a Vinicius: "Il gatto si nasconde e si vede la coda..."

Mister José Mourinho, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria di Roma in Chamoions League, è tornato anche sulle polemiche legate alla questione arbitri in Spagna e, nello specifico, alla lunga squalifica di Vinicius Jr. Di seguito le dichiarazioni in merito del tecnico oggi alla guida del Real Madrid.

Lo sfogo di Mou

La squalifica di Vinicius? Un commento sulla gara?

"Pensi che sia normale che un giocatore di una squadra spagnola che deve giocare una partita importante per il calcio spagnolo sappia che avrà quattro giornate di squalifica? Non devi rispondermi. Avrebbero potuto farlo domani mattina, dobbiamo venire in pullman e arrivare allo stadio per scoprire che Vinicius verrà squalificato per 4 partite. In portoghese si dice che il gatto si nasconde e si vede la coda. Ora questo gatto è in libertà, si fanno cose senza avere vergogna. Due ore prima di una partita un calciatore deve sapere che è stato squalificato 4 giornate. Non mi sembra normale uccidere un giocatore prima di una partita. La prima parte della partita è colpa mia o merito di Gasperini che ha fatto bene a mettere Soulé su Cucurella. Wesley è un giocatore fantastico e ci ha schiacciato. Difficile per Vinicius, nel secondo tempo ha giocato dall’altra parte e ha finito Diomandé dall’altra parte. Anche io faccio errori, un peccato che ora che sta crescendo rimarrà fuori”.

Ha sostituito Vinicius, lui si chiedeva il perché…

"Se fa quello che fanno molti come dare un calcio alla bottiglia sono cose che non amo ma la frustrazione è normale. L’importante è che dopo la partita lui era molto felice ed è importante per me".

Sulla squalifica di Vinicius. Come sta?

"Ha cercato di bloccare le emozioni ma anche io l’ho fatto in uno stadio che amo e contro gente che amo. Lui lo ha fatto bene. Le difficoltà che ha avuto sono merito di Gasperini che ha ci ha complicato la vita".