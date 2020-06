Nainggolan vuole tornare nell'Inter di Conte: "E' un grande tecnico, l'ho capito in un mese"

Radja Nainggolan e Antonio Conte. Nel corso di una intervista rilasciata una chat su 'Twitch' sul profilo di 'RiberaRibell', il Ninja ha dichiarato che gli piacerebbe lavorare con l'attuale allenatore dell'Inter. "Avrei voluto lavorare con Conte perché in un mese ho visto la sua grinta, la personalità. Come voleva far giocare la squadra. In un mese ho visto un grande allenatore", ha detto Nainggolan che al termine di questa stagione in prestito al Cagliari tornerà proprio all'Inter, club con cui ha altri due anni di contratto.

A differenza di quanto accaduto la scorsa estate, nella prossima finestra di calciomercato la dirigenza nerazzurra potrebbe fare una valutazione diversa e decidere di tenerlo all'Inter. Dove Nainggolan troverebbe quello che lui stesso ha definito il suo erede: "Il futuro Nainggolan lo ha preso l'Inter ed è Barella, ha il mio stile di gioco. E' bello cazzuto, corre e lotta. Fa pochi gol e assist, ma acquisita l'esperienza giusta farà anche quello. Lui è come me sei anni fa, è molto importante per far girare bene gli altri dieci in squadra".