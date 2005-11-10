Napoli, Alisson Santos derubato: da Insigne a Hamsik, i precedenti tra furti e rapine

Il furto nell'abitazione di Alisson Santos, a Giugliano, riporta alla luce una lunga serie di episodi che negli anni hanno coinvolto calciatori del Napoli e le loro compagne.

Da Neres a Insigne, i casi più noti

Nel 2024, nel giro di poche settimane, finirono nel mirino David Neres, al quale venne sottratto un Rolex da 100mila euro dopo Napoli-Parma, Juan Jesus, vittima di un tentativo di furto dell'auto, e Matteo Politano, a cui fu rubata la Smart.

Già durante la sua prima stagione azzurra, Khvicha Kvaratskhelia aveva subito un furto nella villa di Cuma: i ladri presero le chiavi della Mini Countryman e fuggirono con l'auto, spingendo il georgiano a cambiare abitazione. Anche Luciano Spalletti subì il furto della Panda.

Tra gli episodi più gravi figura la rapina a Lorenzo Insigne nel 2016: due uomini in scooter gli puntarono un'arma e gli portarono via Rolex, contanti e bracciali con diamanti. Una scena simile a quella vissuta da Arkadiusz Milik, costretto a consegnare il proprio orologio sotto la minaccia di una pistola.

Da Hamsik a Behrami, una lunga scia

Nel dicembre 2008 Marek Hamsik fu rapinato a Fuorigrotta: i malviventi gli sottrassero un borsello con 700 euro e un Rolex. Tre anni dopo venne rubata la Bmw X6 della moglie Martina, poi ritrovata a Giugliano. Valon Behrami subì invece due rapine, una delle quali con una pistola puntata alla testa: un'esperienza che contribuì alla sua decisione di lasciare Napoli.

Non sono mancate le incursioni nelle abitazioni. Nel 2009 Marcelo Zalayeta e la famiglia furono narcotizzati nella villa di Pozzuoli, mentre nel 2011 venne svaligiata la casa di Edinson Cavani. Furti coinvolsero anche Federico Fernandez, Zuniga, Luigi Sepe e Allan.

Spesso a essere colpite sono state le compagne dei calciatori: Maria Soledad, allora moglie di Cavani, fu derubata di un Piaget da 18mila euro, mentre Yanina Screpante, compagna di Ezequiel Lavezzi, perse un Rolex e un bracciale con diamanti. L'episodio che ha coinvolto Alisson Santos si aggiunge così a una lunga serie di furti e rapine che hanno segnato diverse stagioni del Napoli. Lo riporta Il Mattino