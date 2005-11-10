Napoli, paura per Alisson Santos nella notte: si sveglia e trova i ladri in casa, fuga con la sua auto

Paura nella notte per Alisson Santos. L’attaccante del Napoli si è svegliato nella sua abitazione di Giugliano in Campania dopo aver sentito alcuni rumori e si è accorto della presenza di alcuni ladri all’interno della casa. Il brasiliano, che si trovava nell’abitazione insieme alla moglie, ha dato l’allarme, mentre i malviventi sono riusciti a fuggire portando con sé un orologio di valore, alcuni gioielli e l’automobile del calciatore, parcheggiata all’interno della villetta. Il risveglio di Santos avrebbe impedito alla banda di trattenersi ulteriormente nell’abitazione e di portare via altri oggetti.

L’auto ritrovata a Villaricca, indagini in corso

La vettura di Alisson Santos è stata successivamente ritrovata dai carabinieri a Villaricca, comune poco distante da Giugliano. Sul furto sono in corso le indagini: gli investigatori stanno acquisendo anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per provare a ricostruire gli spostamenti dei ladri e risalire ai responsabili. La Prefettura di Napoli ha intanto disposto un rafforzamento dei servizi di vigilanza nell’area nord della città metropolitana, con particolare attenzione alle zone residenziali e alle principali arterie di collegamento. La vicenda sarà inoltre approfondita nella prossima riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla quale saranno coinvolti anche i sindaci dei comuni interessati.

Per il giocatore del Napoli arriva così un altro momento complicato in un periodo già condizionato dall’infortunio. Santos è attualmente fermo per una lesione distrattiva di medio grado al bicipite femorale sinistro rimediata con il Venezia, poco dopo essere rientrato da un precedente problema fisico. Nella serata di ieri aveva assistito dalla tribuna alla sfida Napoli-Roma, terminata in pareggio.