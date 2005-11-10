Napoli, Allegri lancia Lucca: "Hojlund ha bisogno di riposo o di venire in panchina"

Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Venezia, rispondendo così a chi gli chiedeva chi avrebbe giocato in attacco: "Ci alleniamo oggi, poi valuterò se schierare Lucca o Hojlund. Rasmus ha fatto tante partite, ha bisogno di un po' di riposo, o magari di venire in panchina. Lucca anche in Spagna è entrato bene, ha avuto un paio di situazioni favorevoli, su una ha calciato ma è stato contrastato, s'è mosso bene. Ha qualità importanti e deve dare il suo apporto in termini di gol. Così come tutti, è stato anche troppo criticato, a volte vengono presi di mira dei giocatori oltremodo, ma si è sempre impegnato e al di là degli errori che facciamo tutti è sempre entrato con la mentalità giusta".

Rivedremo le due punte insieme in campo?

"Può essere una soluzione, toglie Hojlund dal giocare solo spalle alla porta, da seconda punta ha fatto bene, aveva trovato una buona soluzione, ha sbagliato solo la scelta perché doveva passarla a Lucca, ma sono situazioni di gioco".

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