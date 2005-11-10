Napoli, Allegri: "Non sono preoccupato. Non deve crollarci il mondo addosso nelle difficoltà"

Il Napoli è molto discontinuo all'interno della stessa partita e questo è un aspetto che è stato più volte sottolineato anche a Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Il tecnico italiano ha cercato di tranquillizzare l'ambiente alla vigilia del match contro il Venezia: "Non sono preoccupato, vanno trovate le soluzioni ai problemi. Bisogna gestire meglio la palla in alcuni momenti della partita, poi dopo gestire meglio l'imprevisto".

A cosa si riferisce?

"Per esempio al disimpegno di Politano che può succedere. Un gol non cambia l'andamento, ci sono altri 80 minuti, ma pure sul 2-1, mancavano altri 35 minuti e c'era possibilità di pareggiarla, abbiamo avuto 3-4 situazioni per pareggiarla, con Hojlund, Spinazzola, il tiro di Lucca, un altro cross uscito di poco. Quando una squadra è forte, anche il momento di difficoltà... Ci sono anche gli avversari, non deve crollarti il mondo, passato quel momento poi c'è tutto il tempo e bisogna migliorare".

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