Napoli, Allegri: "Rrahmani lo valuto oggi. Anguissa? Solo con le macchine accendi e riparti"

In conferenza stampa, il tecnico del Napoli Massimiliano Allegri ha parlato anche di alcuni singoli della sua rosa in vista della super sfida di domani contro la Roma:

La Roma fa riaggressione alta, quanto sarà importante qualità nella verticalizzazione? De Bruyne e Badiashile hanno questi fondamentali?

"Le squadre di Gasperini ti portano a giocare perché ti prendono uomo uomo, ci sono molti spazi, possono essere anche gare belle e divertenti, se fai risultati, ma senza poi è un problema... serve grande tecnica, ci sarà un grande dispendio di energie. Vediamo in difesa, a parte Rrahmani che era febbricitante e vediamo oggi come starà, gli altri stanno tutti bene".

Le sue squadre hanno sempre un'impronta, un equilibrio ed una solidità. Questo Napoli non ha la sua impronta, quanto manca? Che problema c'è?

"Il modo più semplice di rispondere sarebbe ho cambiato modo, abbandono la difesa ed andiamo tutti all'attacco, ma serve equilibrio. Ce la portiamo dietro dall'inizio. L'obiettivo è recuperare tutti i giocatori, abbiamo McTominay dopo due mesi fuori, nonostante i due gol è ancora indietro, Anguissa ha fatto 60 minuti e vedremo se schierarlo o meno perché, ripeto, l'anno scorso ha fatto 13 partite e quindi non è che come una macchina che accendi il motore e riparti, bisogna essere bravi e fortunati di allenarli giocando ma anche facendo i risultati. Anche Vergara oggi valuteremo se lo porteremo in panchina, Badiashile dopo 3 gare di fila l'ho lasciato recuperare, tutti stanno rientrando in una buona condizione e qualcuno avrebbe bisogno di recuperare non tanto fisicamente ma mentalmente".