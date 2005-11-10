Napoli, Allegri a sorpresa: "A me il risultato non condiziona, gli errori restano"

Il Napoli ha già subito tre rimonte nel corso di questa stagione, ma Massimiliano Allegri non fa drammi e cerca di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, come spiegato nella conferenza stampa della vigilia prima del Venezia: "Quando succede non è che è tutto un disastro e quando vinci è tutto perfetto, non è così. Capisco la vostra parte e il risultato indirizza l'opinione, si torna al solito discorso: se il risultato indirizza l'opinione allora la cosa più importante è il risultato, a volte facendo meglio o peggio, ma siamo all'inizio. Con il Frosinone tutti avete detto grande partita, ma abbiamo preso 8 ripartenze, senza chiudere l'azione ci sono andati 8 volte di là, se quelle situazioni le avessero sfruttate meglio non saremmo qui a dire che è stata una bella partita. Anche quando facciamo risultato ci sono cose da migliorare, subire meno tiri, gestire meglio la palla, dobbiamo pretenderlo perché ci sono le qualità".

Ha parlato del risultato che condiziona. Durante gli anni è cambiato un po' il suo modo di vedere il calcio?

"A me il risultato non condiziona per capire ciò che abbiamo fatto male o peggio, non è che se Anguissa fa gol a Milano l'atteggiamento dopo il 2-0 è stato giusto. Prendevi il risultato e avresti visto le cose diversamente, con uno stato d'animo diverso, ma gli errori restano se vinci o se perdi. A Vila-real la prestazione tecnica è stata buona, hai avuto occasioni, ma se prendi 3 gol così, anche l'ultimo, mancava ancora tempo, anche al 93' la puoi raddrizzare e bisogna sempre stare dentro, l'ho sempre vista così".

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