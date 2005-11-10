Napoli, Allegri: “Speriamo ci sia fine al peggio. ADL? L’ho sentito oggi, le chiacchiere non contano”

“Speriamo che ci sia fine al peggio…”. Massimiliano Allegri, sempre con il sorriso sulle labbra, nonostante il ko del Napoli con il Venezia e l’influenza, risponde alle domande di Sky Sport alla vigilia della partita di Champions League con il Bodo/Glimt: “Dopo la partita di sabato e l’influenza di ieri, oggi può andare solo meglio”.

È una settimana importante per ritrovare il giusto percorso?

“Anzitutto dobbiamo pensare a fare qualcosa di buono domani sera, è una partita importante per muovere la classifica. Poi sabato affronteremo la Roma, che sta facendo molto bene in campionato”.

Sente il gruppo dalla sua parte?

“Se guardiamo tutte le prestazioni ce ne sono state anche di belle, molto simpatiche. Il problema è che prendiamo gol facilmente, ma bisogna fare qualcosa di più. È normale che se vinci sei bravo, se perdi non lo sei: il calcio è questo, contano solo i risultati che purtroppo in questo momento ci sono mancati. Per poco, ma ci sono mancati. Bisogna mettere in campo quel poco in più, senza agitazione e senza ansia”.

Ha cambiato più volte faccia al Napoli, è terminato il tempo degli esperimenti?

“Ho capito, non è che se uno non ha convinto ha perso le sue qualità. Io capisco che se uno gioca male si dice di accantonarlo. C’è un altro problema, che è un dato di fatto: abbiamo nove partite in un mese e nove in quello dopo. Io credo che tutti possano dare il loro contributo, c’è bisogno di tutti”.

“L’ho sentito anche stamani mattina. Io credo che le parole servano a poco, serve solamente andare in campo. Il resto sono chiacchiere che vengono fatte, no: sabato abbiamo perso una partita, potevamo avere una reazione diversa nella riconquista della palla o percepire diversamente il pericolo”.

Quando ha accettato il Napoli poteva aspettarsi un avvio più facile?

“Il calcio è bello perché è imprevedibile. L’importante è gestire l’imprevisto nel migliore dei modi e noi non l’abbiamo fatto. Non c’è nulla di facile, solo noi possiamo tirarci fuori dalla mancanza di risultati. Se aspettiamo che il risultato venga dalla nostra parte è difficile, bisogna andarlo a cercare con entusiasmo, voglia e determinazione”.