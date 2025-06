Napoli, caccia al gol: da Gyökeres a Sorloth, il piano per rilanciare l’attacco

Il Napoli guarda al futuro con l’urgenza di ritrovare la via del gol avendo chiuso la stagione della grande impresa scudetto con il sesto attacco del campionato: l'obiettivo principale del mercato è uno solo: potenziare il reparto offensivo.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il sogno proibito porta il nome di Viktor Gyökeres, 27 anni oggi, attaccante svedese dello Sporting Lisbona. Numeri da capogiro per lui: 54 gol in 52 partite tra tutte le competizioni, di cui 39 realizzati in 33 gare di campionato. Una macchina da gol che però costa tanto, sia in termini di cartellino che di ingaggio, con la concorrenza di Premier League e Atletico Madrid a rendere l’operazione quasi impossibile.

Ma i nomi in lista non finiscono qui. In un curioso incrocio di mercato con l’Atletico, sia il Napoli che i Colchoneros stanno seguendo Darwin Núñez, attaccante uruguaiano in uscita dal Liverpool. Se dovesse sbloccarsi una trattativa in questa direzione, potrebbe crearsi lo spazio per un’occasione interessante: Alexander Sørloth, 29 anni, reduce da una stagione brillante nella Liga con 20 reti. Un profilo che piace, affidabile e più accessibile sul piano economico.

Intanto, si raffredda la pista Jonathan David. L’attaccante canadese, in scadenza con il Lille, sembrava a un passo dal vestire l’azzurro, ma l’operazione ha subito una frenata improvvisa a causa di nuove perplessità emerse in fase avanzata di trattativa.

Resta calda, ma in secondo piano, anche l'opzione Bonny, in un’ottica di completamento del reparto. Ma il nome da titolare, da rilancio, è ancora in discussione.