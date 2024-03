Napoli, Calzona con la Slovacchia. Ecco chi allenerà il gruppo a partire da giovedì

vedi letture

Chi allenerà il Napoli durante la sosta per le Nazionali? Col tecnico Francesco Calzona che è partito per riprendere in mano le redini della Slovacchia, il gruppo azzurro sarà guidato dai suoi più stretti collaboratori, racconta il Corriere dello Sport.

Il tecnico seguirà ogni singola seduta con l'ausilio delle immagini prodotte dal drone, come da lui stesso confermato, e si rapporterà in modo costante col suo staff. A Castel Volturno a partire da giovedì, dopo 3 giorni di riposo, il gruppo azzurro sarà quindi guidato da Gianluca Grava e Simone Beccaccioli, così come dal preparatore atletico francesco Cacciapuoti. Oltre a Calzona, poi, mancherà anche Sinatti, impegnato con l'Italia di Luciano Spalletti.

Il gruppo come noto avrà a disposizione anche Victor Osimhen, col centravanti che non è partito per il ritiro con la Nigeria. La preparazione sarà incentrata principalmente su aspetti fisici in vista dell'ultimo tratto di campionato.