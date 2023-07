Napoli, casting aperto per il dopo Kim: tutti i nomi sulla lista di De Laurentiis

Ormai è fatta, si attende solo l'annuncio per il primo addio di in casa Napoli: Kim Min-jae sta per diventare un calciatore del Bayern Monaco. E allora è caccia al successore. Il Mattino oggi in edicola fa il punto della situazione e riporta la lista dei difensori seguiti in questo casting: Max Kilman del Wolverhampotn, Robin Le Normand della Real Sociedad, Ko Itakura del Borussia Monchengladbach, Danilho Doekhi dell'Union Berlino.