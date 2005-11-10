Napoli, i convocati per la Roma: torna Vergara, c'è Rrahmani nonostante uno stato influenzale
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 17:38Serie A
autore Giacomo Iacobellis
23.10.2026 17:38Serie A
L'elenco dei calciatori azzurri a disposizione di Allegri per la sfida casalinga di domani con la Roma, valida per l'ottava giornata di campionato.
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Il Napoli ha diramato le convocazioni per il big match contro la Roma di domani, in programma alle 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona. Di seguito l'elenco dei calciatori a disposizione di mister Allegri.
I convocati del Napoli per la Roma
Portieri: Contini, Meret, Milinkovic-Savic.
Difensori: Badiashile, Beukema, Di Lorenzo, Marianucci, Rafa Marin, Olivera, Rrahmani, Spinazzola.
Centrocampisti: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Lobotka, McTominay, Vergara.
Attaccanti: Giovane, Hojlund, Lang, Lucca, Politano.
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