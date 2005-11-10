Da Napoli: per De Laurentiis Allegri non si tocca. E il patron si sarebbe infuriato con DAZN

Non è un periodo facile per il Napoli e Massimiliano Allegri. Dopo il 3-1 incassato in Champions League in casa del Villarreal, la formazione azzurra è affidata anche contro il Venezia alla prima di Davide Nicola. Per gli azzurri si tratta della quinta sconfitta stagionale su nove partite fatte, che si traduce con il dato peggiore dal 2001, quando il club era allora in Serie B. E nemmeno il calendario sembra dare conforto, dal momento che la prossima settimana il Napoli se la vedrà prima con l’insidiosissimo Bodo/Glimt e poi contro la Roma. Due impegni che, se non superati, rischierebbero di complicare ulteriormente la posizione di Allegri.

De Laurentiis dà fiducia a Max

Nel frattempo, però, Il Mattino sottolinea come Aurelio De Laurentiis non abbia un minimo di dubbio nei confronti del suo allenatore. Per il presidente Max non si tocca e, qualora ce ne fosse bisogno, ribadirà il concetto anche in spogliatoio davanti ai calciatori. Allegri è il suo allenatore, non lo mollerà, lo ha scelto al posto di Italiano e Sarri con convinzione e non gli girerà le spalle, né accetterebbe eventuali dimissioni, cosa che, in ogni caso, non è neppure nei piani di Allegri.

Il sondaggio che ha mandato su tutte le furie ADL

A tal proposito, sempre come riferito dal quotidiano campano, De Laurentiis si sarebbe infuriato con DAZN nel post partita del Penzo. L’emittente streaming che possiede i diritti della Serie A, infatti, ha lanciato al pubblico il sondaggio che chiedeva se Allegri meritasse o meno di essere esonerato. Una mossa che non sembra essere proprio andata giù al patron azzurro, che tenta di far muro attorno al suo allenatore.