Il ritiro annunciato dopo la gara con la Fiorentina, e voluto dalla squadra secondo quanto dichiarato da Gattuso, è già terminato. Dopo la notte di sabato passata a Castevlvorturno i giocatori hanno fatto domenica attorno alle 13 ritorno alle loro abitazioni. Scelta che non è stata gradita dal presidente Aurelio De Laurentiis e non a caso, riporta La Gazzetta dello Sport, è pronta una vera e propria rivoluzione per giugno. La situazione attuale vede una netta spaccatura dello spogliatoio: da una parte i senatori come Callejon, Mertens, Allan e Koulibaly; dall'altra gli stranieri che rivendicano il prolungamento contrattuale (Milik, Maksimovic e Zielinski); i giocatori al centro delle voci di mercato (Fabian Ruiz ma anche Koulibaly) e infine i giovani (Meret Di Lorenzo, Lozano, Elmas, Luperto).