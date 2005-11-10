Napoli, De Laurentiis valuta il ritiro: squadra sotto esame contro il Venezia

Il Napoli cerca una svolta immediata dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative. Nelle prime otto gare ufficiali sono arrivate appena tre vittorie, quattro sconfitte e un pareggio, ma a preoccupare maggiormente Massimiliano Allegri è soprattutto l'atteggiamento della squadra. La sconfitta in Champions League contro il Villarreal ha evidenziato problemi di coesione e tensioni interne, spingendo il tecnico a lanciare un avvertimento in vista della prossima sfida: "Se giocheremo così con il Venezia, usciremo con le ossa rotte".

Tensioni interne e caso De Bruyne

A rendere ancora più delicato il momento sono stati i contrasti emersi con Kevin De Bruyne, la cui insofferenza di fronte alle indicazioni tattiche dell'allenatore avrebbe evidenziato un clima nervoso. Allegri vuole una risposta soprattutto dai giocatori più esperti, chiamati a ricompattare il gruppo e a ritrovare continuità.

De Laurentiis osserva: possibile ritiro

La trasferta contro il Venezia diventa così un appuntamento cruciale anche per il futuro immediato della squadra. Il presidente Aurelio De Laurentiis segue la situazione e, in caso di un'altra prestazione negativa, potrebbe valutare un ritiro prolungato fino alla partita europea di martedì contro il Bodø/Glimt. Per il Napoli, vincere è ora fondamentale per allontanare le tensioni e ritrovare serenità. Lo riporta Tuttosport.