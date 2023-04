Napoli, Di Lorenzo: "Ipotizzare un percorso così era difficile qualche anno fa"

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare la vittoria sulla Juventus: "E' una vittoria importante che ci avvicina al nostro sogno, farla qui in questo stadio non è mai facile quindi siamo contenti. Gol di Raspadori? Stasera ma in tutte le gare, è stata una costante, chi è entrato ha dato il suo contributo incredibile, con i cinque cambi si può cambiare la gara come dice il mister e anche stasera chi è entrato ha dato il suo contributo e sono contento per Raspadori dopo l'infortunio".

Alzerai lo Scudetto dopo Maradona:

"Ipotizzare un percorso così era difficile qualche anno fa, non ho mai mollato e sono contento, per i miei compagni, la gente che lavora con noi che si merita questa soddisfazione".

Quando avete pensato di aver vinto il campionato?

"E' stato un percorso netto, ci sono state tante gara ad aumentare l'autostima del gruppo, a creare entusiasmo, a riportarlo nell'ambiente dopo due anni particolari, sono stati momenti importanti durante la stagione ad essere lì davanti ed essere quasi campionati".