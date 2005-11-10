Napoli in difficoltà, Di Lorenzo: "Allegri ci ha detto di stare uniti e fare tutti qualcosa in più"

Giovanni Di Lorenzo e il Napoli non hanno ben digerito, ovviamente, il risultato di Venezia. Intervenuto in conferenza stampa, il capitano azzurro è stato interpellato sulle ragioni di questa inaspettata sconfitta per 1-0 e sulle parole di mister Massimiliano Allegri negli spogliatoi.

Il commento di Di Lorenzo

Cosa è successo?

"Sicuramente è un momento di difficoltà, soprattutto a livello di risultati. Secondo me non riusciamo ad avere continuità nella partita. Abbiamo alti e bassi, dispiace, c'è delusione, dobbiamo cercare di trasformare la delusione in entusiasmo. Il tempo per lavorare è poco perché fra tre giorni rigiochiamo, ma sono sicuro che tutti quanti miglioreremo".

La reazione alle parole di Allegri all'intervallo?

"Il mister ci ha detto di continuare a fare la partita che abbiamo preparato, abbiamo preso questo gol che potevamo evitare. Il rigore poteva cambiare l'inerzia della partita. Il mister ci ha detto di stare uniti e di fare tutti qualcosa in più, solo così ne verremo fuori".