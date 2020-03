Napoli, doppio asse con Ramadani: Jovic o Azmoun per sostituire Milik

Con Milik sempre più vicino all'addio al Napoli, il club azzurro sta già pensando al suo sostituto e potrebbe esserci una doppia operazione che verrà portata avanti con l'agente Fali Ramadani. Il primo nome è quello di Luka Jovic, il secondo è invece Sardar Azmoun. Entrambi non sono in possesso di passaporto comunitario: il Napoli ha un solo slot libero con la partenza di Leandrinho, al momento, con la necessità di ponderare la scelta. Diverse, ovviamente, anche le valutazioni: il Real ha pagato Jovic qualcosa come 60 milioni dall'Eintracht Francoforte non più tardi della scorsa finestra estiva di mercato, Azmoun ha una valutazione che si avvicina ai 15-18 milioni. L'arrivo di uno escluderebbe comunque quello dell'altro.