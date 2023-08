Napoli, due centrocampisti in uscita: Demme verso la Germania, per Gaetano si attende Veiga

Il Napoli è impegnato soprattutto sul mercato in uscita in queste ultime battute della sessione estiva. Dopo l'arrivo di Jens Cajuste, sono due i centrocampisti sul piede di partenza: Diego Demme e Gianluca Gaetano. Il primo perché non rientra nei piani di Rudi Garcia, il secondo perché ha bisogno di maggiore spazio per esprimere tutto il suo talento.

La società partenopea, come si legge sulle colonne dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è in trattativa con l’Hertha Berlino per l'ex Lipsia, che desidera tornare in Germania. Soltanto una formalità invece per quanto riguarda il trasferimento del classe 2000 ex Cremonese in prestito secco all’Empoli; si firmeranno i documenti nel momento in cui Gabri Veiga si legherà al Napoli, così da poter garantire a Garcia una rosa sempre numericamente al completo.