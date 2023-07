Napoli, esodo di giovani da Dimaro: con Garcia rimangono solo Obaretin e Coli Saco

Da oggi a Dimaro si fa sul serio: a disposizione del nuovo tecnico del Napoli Rudi Garcia ci sono solo i membri della prima squadra, più Obaretin e Coli Saco. Lo conferma il club azzurro nel report della seduta mattutina: "Hanno lasciato la sede del ritiro di Dimaro: Turi, Marchisano, D’Avino, Iaccarino, Vergara, Spavone, Russo, Ambrosino, Cioffi, Marranzino e D’Agostino". L'attaccante dell'Under 20, reduce dal Mondiale, è atteso da un altro prestito in Serie B.

Dopo l'ottima stagione in Serie B con la maglia del Cittadella, per Giuseppe Ambrosino, attaccante classe 2003 di proprietà del Napoli, si aprono nuovamente le porte del campionato cadetto. La punta passerà in prestito al Catanzaro, club neo promosso in Serie B dopo aver dominato il proprio girone in Serie C. Ambrosino è una precisa richiesta di mister Vincenzo Vivarini, che lo ha fortemente voluto. Il patron Noto è pronto ad accontentarlo, con Ambrosino che raggiungerà i suoi nuovi compagni di squadra nella scorsa stagione.