Napoli, forfait per Garcia: un problema muscolare mette ko Elmas, niente Hatayspor

Il Napoli sta proseguendo la preparazione atletica che lo porterà tra due settimane alla ripresa del campionato. In particolare gli azzurri sono in campo in questi minuti contro i turchi dell'Hatayspor. Non è della partita, però, Eljif Elmas. Il centrocampista macedone non ha potuto oggi essere a disposizione del tecnico Rudi Garcia per via di un affaticamento muscolare alla coscia. Nel frattempo queste sono gli undici in campo:



NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani,Ostigard, Olivera, Anguissa, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia, Osimhen. All. Garcia.

HATAYSPOR: Kardesler; Corekci, Saglam, Lobjanidze, Oluwafisayo, Demir, Aburjania, Aksoy, Mango Fernandes, Bekaroglu, Yildrim. All. Volkan Demirel.