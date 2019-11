Napoli-Genoa, i voti ai tecnici - Ancelotti in difficoltà, Motta convince

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Settimana difficilissima per il Napoli, che non riesce a risollevarsi e viene fermato in casa da un ottimo Genoa. Serata da dimenticare per Carlo Ancelotti e i suoi ragazzi: la formazione campana non riesce a giocare con serenità e lucidità e viene contestata a fine partita dal pubblico del San Paolo. La sosta viene in soccorso, l'obiettivo principale sarà ricompattare l'ambiente.

Carlo Ancelotti 5 - Se fosse un film, lo si potrebbe intitolare "La peggior settimana della mia vita". Eppure, nella sua lunga e vincente carriera, Carletto ha vissuto tanti momenti difficili. Spiegare, però, il caos degli ultimi giorni è impresa complicata e forse farebbe bene a farlo lui in prima persona. Del Napoli brillante, spensierato e divertente ammirato tante volte non c'è più traccia. La squadra scesa in campo è timorosa, bloccata psicologicamente e non riesce a incidere. La scelta di tenere in campo uno spento Lozano non paga; probabilmente, il messicano sarebbe servito più nel finale, con le formazioni stanche e più campo a disposizione, mentre Llorente avrebbe fatto comodo dall'inizio, per fronteggiare meglio una difesa rocciosa.

Thiago Motta 6,5 - Dopo la sconfitta contro l'Udinese, la sua squadra ritrova compattezza e certezze. Il Genoa cerca sempre di proporre calcio, a partire dalla difesa: il dato del possesso palla è emblematico (58% per il Grifone). Ha il merito di aver lanciato Agudelo, oggetto misterioso nella gestione Andreazzoli, e di aver trasmesso serenità. L'impressione è che i rossoblù possano solo crescere.