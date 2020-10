Napoli, gettate le basi per il rinnovo di Gattuso ma la clausola è un problema

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, non sarebbe così vicino il rinnovo di Rino Gattuso con il Napoli, visto che al momento il tecnico non ha nessuna intenzione di accettare la clausola rescissoria che invece De Laurentiis avrebbe previsto. Le basi sono state gettate, ma la partita si giocherà sull'eventuale penale per l'interruzione anticipata del rapporto, che l'allenatore non ha intenzione di accettare.