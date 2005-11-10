Napoli, per Gila pronta un'offerta da 15 milioni. Ma la Lazio valuta troppo bassa la cifra

Per rinforzare la sua difesa in vista della prossima stagione il Napoli non perde di vista il centrale Mario Gila che ha ancora un anno di contratto con la Lazio e per questo potrebbe partite nel corso di questa finestra di mercato. Secondo quanto riferito da Sky Sport il club partenopeo starebbe valutando un’offerta da 15 milioni di euro per lo spagnolo anche se per il momento non ha presentato alcuna proposta ufficiale alla società di Lotito.

Una cifra che difficilmente potrà convincere il club laziale a sedersi al tavolo delle trattative per due motivi: il primo è che il classe 2000 è ritenuto una pedina fondamentale di una retroguardia che ha già perso Alessio Romagnoli e la seconda, forse più importante. È che la Lazio dovrebbe riconoscere il 50% della futura rivendita al Real Madrid, club da cui l’ha prelevato nel 2022.

Tolto quanto dovuto al club iberico infatti la cifra che andrebbe a incassare la Lazio sarebbe troppo bassa per poi essere reinvestita nel trovare un valido sostituto di Gila in difesa.