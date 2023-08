Napoli, ieri è arrivato a Castel di Sangro anche l'agente di Lozano: la situazione

vedi letture

Non soltanto Calenda, procuratore di Osimhen, perché nella serata di ieri anche Barry Whelan, l'agente di Hirving Lozano è arrivato a Castel di Sangro, dove il Napoli del suo assistito (rimasto fino ad oggi ai margini del nuovo ciclo con Rudi Garcia) sta completando la seconda parte del ritiro estivo.

Il Corriere dello Sport aggiorna sulla situazione dell'attaccante esterno messicano, per il quale un trasferimento intercontinentale al Los Angeles FC rappresenta una possibilità concreta, ma per portare a termine un affare serve che tutte le parti convergano. Indispensabile accelerare, considerando che Lozano ha un contratto in scadenza tra meno di un anno.