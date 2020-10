Napoli, Insigne si riprende gli azzurri e attende il rinnovo per seguire le orme di Totti

Lorenzo Insigne si è ripreso il Napoli e ora aspetta di poter discutere il rinnovo di contratto attualmente in scadenza nel 2022. L'attaccante vive la maglia azzurra come una seconda pelle e la sensazione è che il futuro sia ancora colorato di questo colore. Anche perché De Laurentiis ha profetizzato la fascia da capitano ma anche un futuro da bandiera come Totti nella Roma. La prima profezia si è rivelata azzeccata, non resta che rendere possibile anche la seconda. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.