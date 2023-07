Napoli, Jesus: "Garcia non ci ha chiesto cose particolari, ma prendiamo sempre più forma"

Juan Jesus, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo l'amichevole terminata 6-1 contro l'Anaune Val di Non: "Oggi serviva più mettere benzina sulle gambe, trovare gli spazi. È una settimana che lavoriamo duro, facciamo palestra e molti chilometri. Oggi era più per capire come siamo messi in campo, ma l'importante è aver vinto anche questa amichevole".

Garcia vi ha chiesto qualcosa di particolare?

"No, per ora il mister non ci ha chiesto niente di particolare. Ovviamente vuole che teniamo la palla, se abbiamo spazio vuole che entriamo ancora di più dentro palla al piede, ma non ci ha dato ancora indicazioni, anche perché abbiamo due gruppi di lavoro e i nazionali sono arrivati l'altro ieri. Piano piano ci prova a dire delle cose, ha le sue idee, prendiamo sempre più forma. Speriamo di allenarsi insieme nei prossimi giorni e vedremo come va".