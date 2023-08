Napoli, l'agente di Osimhen è tornato a Rivisondoli: possibile incontro con De Laurentiis

Nuova puntata per quanto riguarda l'affare Victor Osimhen. Roberto Calenda, agente del nigeriano, è tornato nell'albergo dove alloggia il Napoli a Rivisondoli per, verosimilmente, cercare di fare dei passi avanti per quanto riguarda il rinnovo di contratto dell'attaccante. Il procuratore, che ieri aveva lasciato l'Abruzzo, ha sorpreso un po' tutti ed ora potrebbe incontrare i dirigenti azzurri.

Come riportato dai colleghi di Sky Sport, in hotel ci sono tutti: dal presidente Aurelio De Laurentiis, al direttore sportivo Mauro Meluso fino al responsabile scouting Maurizio Micheli e all'amministratore delegato Andrea Chiavelli. I nodi da sciogliere sono noti ormai da tempo e sono tutti di natura economica, con ingaggio e soprattutto clausola a tenere banco. La volontà delle parti è comunque comune, entrambe vogliono arrivare ad un prolungamento.