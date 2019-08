Napoli, le offerte di Cagliari e Lille per Ounas. Juventus e Spurs su Hysaj

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rai Sport fa il punto sulle uscite in casa Napoli. Tra i giocatori in partenza c’è sempre Adam Ounas: il Cagliari ha offerto 5 milioni per il prestito oneroso, mentre il Lille ha proposto 5 milioni per il prestito più 35 per il diritto di riscatto. In uscita anche il terzino Elseid Hysaj, seguito da Juventus e Tottenham.