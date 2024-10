TMW Napoli, Lobotka è nel mirino del Barcellona. È il primo obiettivo per Hansi Flick (dopo Xavi)

vedi letture

Il Barcellona continua a seguire con attenzione Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli. Nella passata stagione Xavi lo aveva chiesto come rinforzo per la mediana, idea che era sfumata prima con l'annuncio dell'addio, poi con l'esonero del tecnico catalano quando Laporta era riuscito a convincerlo a restare. Le ottime prestazioni dello slovacco in questa stagione hanno attirato le attenzioni di Hansi Flick, nuovo allenatore del Barça, anche in virtù delle relazioni ottime degli emissari. Nelle ultime settimane è stato visionato più volte e c'è la convinzione sia l'innesto giusto per la mediana.

E il Napoli? Il rinnovo di due anni fa mette al sicuro dal punto di vista del contratto, ma potrebbe anche esserci l'intenzione di cederlo per puntare su un calciatore più giovane. Ovviamente è una circostanza che prenderà piede - in caso - solamente nella prossima estate, perché non ci sarà nessuna modifica della rosa in inverno.

La valutazione è intorno ai 30-35 milioni di euro, considerando che fra un mese compirà 30 anni. Lobotka sta benissimo a Napoli e valuterà solo progetti di un certo livello, altrimenti rimarrà - ben felice - in azzurro, dove è il leader della mediana e ha trovato un'altra volta la dimensione perfetta con Antonio Conte per rendere al meglio dopo un anno di altalena.