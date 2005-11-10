Napoli, Lorenzo Lucca saluterà a gennaio. Possibile scambio di prestiti con Keinan Davis

Udinese e Napoli possono pensare a uno scambio di prestiti durante il mercato di gennaio. Da una parte c'è un obiettivo azzurro - cioè Keinan Davis - dall'altro Lorenzo Lucca che, in Friuli, ha lasciato decisamente un bel ricordo prima di essere ceduto in prestito per 9 milioni di euro più 26 per l'obbligo di riscatto. Qualora lo scambio dovesse prendere quota ci sarà un conguaglio in favore dei bianconeri.

Le scuse di Davis

Il centravanti inglese, dopo la sconfitta per tre a zero contro il Lecce, ha cercato di metterci la faccia. "I fischi sono meritati perché la prestazione è stata negativa. Dobbiamo scusarci con i tifosi che meritano prestazioni migliori, loro non possono essere contenti. Senza nulla togliere al Lecce, che ha meritato la vittoria, ma potevamo fare molto di più. Dobbiamo rimanere uniti, c'è tanto pessimismo e le critiche sono giuste. Io devo essere un esempio per i più giovani, sappiamo che l'Udinese è in A da più di vent'anni e non vogliamo interrompere questa striscia".

E quelle richieste da Lucca... mesi fa

"Perdona loro, perché non lo sanno". Il post in inglese è proprio del centravanti di Moncalieri, dopo il primo gol con il Nottingham Forest di quasi nove mesi fa. Contro il Venezia non ha inciso - verrebbe da dire come al solito - e il suo addio a gennaio sembra oramai certo. Anche se non fosse Keinan Davis il suo sostituto.