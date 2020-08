Napoli, Maksimovic piace alla Roma: Under potrebbe far decollare la trattativa

vedi letture

Fra gli elementi in partenza dal Napoli ci sarebbe Nikola Maksimovic. Non è un mistero che il difensore azzurro piaccia alla Roma in vista della prossima stagione. Con il closing ultimato, la società giallorossa potrebbe partire all’assalto del centrale. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, l’operazione potrebbe decollare con l’inserimento nella trattativa Cengiz Under, giocatore che interessa molto a Gennaro Gattuso.