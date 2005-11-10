TMW Napoli, Manna: "Lobotka non è cedibile. Rabiot? Siamo già a posto così"

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto a margine della cerimonia di inaugurazione della sessione estiva del calciomercato a Rimini:

Possiamo dire che sarà la settimana dell'annuncio di Allegri?

"In questo momento il mister è ancora tesserato con il Milan, quindi non penso che sarà questa la settimana. Ci vuole un po' di tempo, ma siamo tranquilli e sereni. Dal primo luglio partirà una nuova stagione e il Napoli avrà sicuramente un nuovo allenatore. Si chiude un ciclo tecnico, non quello che il Napoli ha costruito in questi anni. Andiamo avanti con serenità e programmiamo il futuro."

Sarete sempre ambiziosi? Sarà un Napoli da scudetto? Può prometterlo ai tifosi?

"Noi abbiamo sempre lavorato rispettando i nostri parametri economici e continueremo a farlo anche quest'anno. L'anno scorso abbiamo investito molto: qualcosa è andata bene, qualcosa meno, ma siamo tranquilli. Abbiamo una rosa competitiva e c'è il tempo di valutarla insieme al prossimo allenatore.

Per noi è fondamentale arrivare tra le prime quattro, come abbiamo sempre dichiarato. Non è una formalità, perché la qualificazione alla Champions League è vitale per tutti i club. Questo è il nostro obiettivo. Poi la volontà di competere fa parte del DNA del Napoli: in tutte le competizioni cercheremo di fare bene, onorando la maglia e rispettando i tifosi."

Gila è un giocatore che state trattando? Piace molto anche perché Allegri lo apprezza.

"Il Napoli oggi ha due portieri, due terzini destri, cinque difensori centrali, tre terzini sinistri, sei centrocampisti, due esterni destri, due sinistri e quattro attaccanti. In più ci sono Rao, che è un giovane di grande prospettiva, Hasa che rientra dalla Carrarese e altri ragazzi che tornano dai prestiti. Se dovesse uscire qualcuno, allora valuteremo un ingresso. Ma se non esce nessuno, non entrerà nessuno. Siamo tranquilli. Gila è un giocatore forte, lo dico io e lo dicono tutti. Può essere accostato al Napoli come al Milan, all'Atalanta o alla Juventus.

Noi pensiamo di avere una rosa all'altezza. Se arriverà qualcuno sarà per migliorarla, ma prima dovremo fare le valutazioni insieme al nuovo allenatore. C'è tempo. Nel mio primo anno da direttore abbiamo fatto quattro acquisti nell'ultima settimana di mercato, dopo che l'allenatore aveva valutato la rosa. Non abbiamo fretta: vogliamo dare al mister il tempo di capire se e dove sarà necessario intervenire."

Khalaili è un nome che può migliorare il Napoli?

"Khalaili è un giovane interessante, come tanti altri. Non interessa soltanto al Napoli. In questo momento, però, siamo coperti e non mi aspetto operazioni nell'immediato. Siamo tranquilli. L'anno scorso è stata una stagione complicata, ma allenatore, staff e giocatori sono stati bravissimi. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo e vinto anche una Supercoppa nonostante le difficoltà. Vedremo cosa si potrà fare, sempre nel rispetto dei nostri parametri economici."

La situazione di Lukaku e quella di Lucca sono simili? Possono restare entrambi al Napoli?

"Romelu è un calciatore che ha vissuto un anno particolare, sia dal punto di vista fisico sia umano. Sta disputando il Mondiale, ha segnato anche l'altro giorno e siamo contenti. Faremo le nostre valutazioni quando rientrerà.

Lorenzo è un giocatore dal quale mi aspetto molto, perché abbiamo investito una cifra importante. Vedremo cosa succederà. Ha delle richieste e sa di doversi mettere in discussione. Inizieremo la stagione insieme al nuovo allenatore e faremo le scelte più funzionali al nostro progetto tecnico, sempre rispettando i valori economici e societari del club."

Rabiot possiamo inserirlo nella lista dei desideri?

"No, perché noi abbiamo Anguissa, McTominay, De Bruyne, Vergara, Gilmour e Lobotka. Ne manca qualcuno? Siamo a posto così."

Quindi Lobotka non è un giocatore cedibile?

"No, oggi non lo è."