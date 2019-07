Napoli, Meret: "James-Pepé-Icardi? Felici di accoglierli. Vogliamo vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere del Napoli, Alex Meret, ha parlato ai microfoni di Canale 8. Queste le sue parole riportate da TuttoNapoli.net: "Abbiamo lavorato tanto, facendo molti doppi allenamenti. In questo periodo siamo stanchi ma è normale perché stiamo caricando molto, facendo ciò che ci chiede il mister. I risultati arriveranno. Adesso giocheremo amichevoli di prestigio, dovremo affrontarle al meglio perché sono importanti per avvicinarci bene al campionato".

Si immagina titolare nella stagione che sta per cominciare?

"Voglio essere titolare, come tutti. Lavoriamo per farci trovare pronti. Personalmente spero di trovare continuità e stare bene fisicamente. In questa prima parte di ritiro sto bene, questa è la cosa più importante".

Cosa pensa della coppia Manolas-Koulibaly?

"È tra le migliori d'Europa. Questo è un vantaggio per noi e dobbiamo sfruttarlo, ma tutta la squadra deve lavorare al meglio per far sì che anche per loro il lavoro sia più facile".

Come si può provare a vincere?

"Lavorando tutti i giorni per migliorarsi. Abbiamo un anno d'esperienza in più col mister, conosciamo quello che vuole. Il gruppo è rimasto più o meno lo stesso, i nuovi si inseriranno benissimo. Proveremo sempre a vincere. Ciò che fanno gli altri non ci interessa, pensiamo solo a noi stessi".

Com'è il clima a Dimaro?

"Come l'anno scorso ho percepito grandissimo entusiasmo. C'è sempre una gran risposta qui in ritiro. A noi fa bene, speriamo che durante l'anno vengano al San Paolo a darci il loro apporto. Anche noi vogliamo vincere, dovremo essere uniti e non mollare".

Che effetto fa vedere nomi come James, Pépé e Icardi accostati al Napoli?

"Sono tutti grandissimi giocatori, che se dovessero arrivare potrebbero darci una gran mano. Ma noi siamo un grande gruppo, se arriva qualcuno saremo felici di accoglierlo e faremo sì che possa darci una mano per il campionato".