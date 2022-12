Napoli, nel mirino il marocchino Ounahi: azzurri in vantaggio su Marsiglia e Inter

vedi letture

Il Napoli punta Azzedine Ounahi per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riportato da Footmercato il club azzurro ha messo gli occhi sul marocchino che ha impressionato al Mondiale in Qatar e sarebbe in vantaggio su Olympique Marsiglia e Inter, con il giocatore, di proprietà dell'Angers, che avrebbe dato la sua preferenza a un trasferimento in Italia.