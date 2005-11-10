Napoli, Noa Lang non ha convinto fino in fondo. Sul tavolo ci sono possibilità Ajax e PSV

Noa Lang viaggia verso un ritorno in Olanda? Per il mercato invernale mancano ancora due mesi, ma l'esterno di proprietà del Napoli potrebbe salutare in qualsiasi caso, sebbene Massimiliano Allegri lo abbia utilizzato già in sei gare di questa stagione, con 285 minuti totali e un gol messo a segno nel tre a zero contro il Frosinone.

Ci sono Ajax e PSV Eindhoven

Il rischio è quello di arrivare a un nuovo addio dopo un periodo italiano che, nel complesso, non ha mantenuto le aspettative. Prima la difficoltà di trovare spazio con Conte, poi il prestito in Turchia e infine il tentativo di ripartenza con Allegri: il percorso di Lang è stato segnato da continui cambi di scenario, senza che il talento mostrato in passato trovasse una traduzione costante in campo.

Stavolta a titolo definitivo?

L'ipotesi di salutare nuovamente l'Italia, dunque, è sul tavolo. Per il Napoli sarà fondamentale valutare le offerte e capire se esistano le condizioni per recuperare l'investimento fatto sul giocatore. Per Lang, invece, la priorità sarà trovare un contesto nel quale sentirsi centrale e ritrovare continuità. Quelli di Ajax e PSV sono nomi che riportano a un ambiente conosciuto: i primi erano già stati accostati al calciatore in estate, ma non avevano intenzione di spendere circa 25 milioni. Invece il club di Eindhoven lo ha già avuto alle sue dipendenze prima di andare proprio in azzurro.