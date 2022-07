Napoli, non solo il West Ham su Zielinski: contatti con il Bayern Monaco, ma c'è distanza

Piotr Zielinski vorrebbe cambiare aria e lasciare il Napoli, scrive La Repubblica. Oltre al West Ham, anche dalla Baviera si sono fatti vivi per lui. Al Bayern Monaco non dispiacerebbe averlo a disposizione e sul piatto ci sarebbero 20 milioni per convincere il Napoli a lasciarlo partire. La richiesta però è di almeno 30, quindi c’è bisogno di un rilancio da parte dei tedeschi per concretizzare eventualmente la trattativa. In agguato anche il West Ham - come anticipato da TMW - che cerca un centrocampista offensivo con le sue caratteristiche.